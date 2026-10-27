Niekedy môžeš niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú dieťaťom, domácim zvieraťom či zanedbanou údržbou bytu alebo pozemku.
Stačí sekunda nepozornosti tvojho dieťaťa, prasknutá hadica počas dovolenky alebo auto požičané kamarátovi a na stole ti môže pristáť účet za tisíce eur. Mnohí ľudia žijú v presvedčení, že platiť musia len vtedy, ak škodu spôsobili vlastnými rukami.
Slovenská legislatíva však pozná množstvo situácií, keď ťa zákon či súdy spravia priamo zodpovedným za konanie niekoho iného alebo za technický stav tvojho majetku.
1. Tvoje dieťa rozbije v obchode tovar
Stačí chvíľa medzi regálmi a drahá váza zapríčinením tvojho dieťaťa skončí na zemi. Musíš v takej chvíli platiť? „Rodič nezodpovedá za každú škodu spôsobenú dieťaťom automaticky – rozhodujúce je, či bol povinný vykonávať nad dieťaťom dohľad a či ho nezanedbal,“ vysvetľuje Bános.
Záleží aj na tom, či dieťa vedelo ovládať svoje správanie a rozumelo tomu, čo môže spôsobiť. Ak áno, môže za škodu zodpovedať aj samo. Ak nie, zodpovednosť nesie ten, kto naň mal dohliadať, napríklad rodič. Ten sa však môže zodpovednosti v oboch prípadoch zbaviť, ak preukáže, že dohľad nezanedbal.
Podľa advokáta treba preveriť aj správanie predajne. Nestabilne vystavený tovar či nebezpečné umiestnenie môžu znamenať, že ku škode prispel aj obchod. Pred zaplatením preto dáva zmysel zdokumentovať nielen rozbitú vec, ale aj miesto, kde bola vystavená.