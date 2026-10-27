Poľskému turistovi prišli viac ako rok po dovolenke v Chorvátsku dve pokuty za neoprávnený vjazd do historického centra Dubrovníka.
Dovolenka v Chorvátsku sa poľskému turistovi poriadne predražila. Za neoprávnený vjazd autom do historického centra Dubrovníka mu prišli dve pokuty v celkovej výške 3 000 eur. O sankciách sa pritom dozvedel až viac ako rok po návšteve mesta, informuje chorvátsky portál Dnevno.
Dubrovník obmedzuje vjazd áut do historického centra, aby znížil dopravnú záťaž a chránil pamiatky. Vodiči potrebujú na vstup do vyhradenej zóny povolenie.
Turista priznal, že dopravné značky na mieste boli, no podľa neho mesto nedostatočne informuje návštevníkov o pravidlách. Výšku pokút považuje za neprimeranú.
Mesto pokuty obhajuje
Podľa portálu Focus závisí výška sankcie od toho, kto pravidlá poruší. Súkromným osobám hrozí pokuta 260 eur, právnickým osobám, napríklad autopožičovniam, až 1 500 eur.
Starosta Dubrovníka Mato Franković tvrdí, že cieľom vysokých pokút nie je zvyšovať príjmy mesta, ale odradiť vodičov od porušovania pravidiel. Mesto preto na prísnych obmedzeniach naďalej trvá.