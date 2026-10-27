Cestný pirát z diaľnice D6 sa bráni: Pred dieťaťom zbil vodičku, teraz tvrdí, že ho vyprovokovala
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Daniel Zbudila
dnes 27. októbra 2026 o 11:05
Čas čítania 1:28

Cestný pirát z diaľnice D6 sa bráni: Pred dieťaťom zbil vodičku, teraz tvrdí, že ho vyprovokovala

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Cestný pirát z diaľnice D6 sa bráni: Pred dieťaťom zbil vodičku, teraz tvrdí, že ho vyprovokovala
Zdroj: Youtube/Policie ČR (Policie České republiky)

Vodička v úseku s obmedzeniami iba dodržiavala predpísanú rýchlosť, čo vytočilo agresívneho šoféra čierneho SUV.

Vodička prechádzala stavebným úsekom so zúžením pruhov, kde dopravné značenie postupne upravovalo maximálnu povolenú rýchlosť na 50, 30 a opäť 50 km/h. To, že žena striktne rešpektovala pravidlá cestnej premávky, priviedlo k zúrivosti vodiča čierneho SUV idúceho za ňou.

Muž začal na auto agresívne blikať diaľkovými svetlami, nebezpečne sa lepil na kufor a riskantnými manévrami ohrozoval celú posádku. Vyvrcholenie prišlo vo chvíli, keď ženu predbehol, prudko dupol na brzdu a donútil ju zastaviť priamo uprostred premávky na diaľnici.

Päsťami do hlavy

Scénu ako z akčného filmu zachytila technika. Vodič SUV vybehol zo svojho auta, bez váhania otvoril dvere vystrašenej ženy a začal ju opakovane a surovo udierať päsťami do hlavy aj trupu. Keď mu zúfalá matka oznámila, že incident nahráva palubná kamera, ktorú v rukách držala jej malá dcérka, útočník obrátil svoju agresiu na dieťa.

Pokúsil sa kameru dievčatku násilím vytrhnúť z rúk, aby zničil dôkazy. Osemročná školáčka však zareagovala s obdivuhodnou odvahou a chladnou hlavou – záznamové zariadenie okamžite skryla pod svoju sedačku a nepustila ho.

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Polícia agresora rýchlo vypátrala a v skrátenom prípravnom konaní mu oznámila obvinenie z troch trestných činov: pokusu o ublíženie na zdraví, výtržníctva a pokusu o krádež. Matka s dieťaťom si z incidentu odniesli nielen fyzické zranenia, ale aj vážnu psychickú traumu.

„Nebolo to mlátenie, len pošťuchovanie“

Krátko po prevalení prípadu poskytol obvinený šofér sa pre TV Nova formálne ospravedlnil za skratové správanie, no okamžite začal vinu prehadzovať na napadnutú šoférku. Podľa jeho vlastnej interpretácie sa udalosť odohrala inak, než zachytávajú kamery. Tvrdil, že ho žena v zúžení zámerne blokovala, niekoľkokrát prudko zabrzdila a asistenčný systém v jeho aute musel núdzovo zasiahnuť.

Podľa vlastných slov na ňu blikal iba preto, aby zastavila a mohli spoločne privolať hliadku. Za hlavnú rozbušku označil údajné gesto vodičky, ktorá mu mala ukázať vztýčený ukazovák: „Nemyslím si, že by mala matka dieťaťa takto reagovať. Keby sa pani vodička ospravedlnila a navyše, keď tam má ešte aj rodinu, tak sme mohli pokračovať ďalej.“

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Útočník zároveň pred kamerami poprel, že by ženu bezcitne zbil päsťami: „My sme sa začali pošťuchovať, ja by som tomu nehovoril mlátenie.“ Jeho slová o obyčajnom „pošťuchovaní“ však ostro kontrastujú so zverejnenými videozáznamami aj zdravotným stavom napadnutej matky, ktorá po brutálnom vyčíňaní skončila v dočasnej práceneschopnosti.

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Náhľadový obrázok: Youtube/Policie ČR (Policie České republiky)
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