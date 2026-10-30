Teploty môžu klesnúť pod dlhodobý priemer, v noci sa vrátia mrazy a v niektorých oblastiach sa nevylučuje ani sneženie.
Slovensko čaká začiatkom novembra výrazná zmena počasia. Podľa portálu iMeteo k nám začne od severu prúdiť studený vzduch, ktorý prinesie pokles teplôt, nočné mrazy a v niektorých oblastiach aj možnosť sneženia.
Najvýraznejšie ochladenie sa očakáva okolo 3. novembra, keď by denné teploty ani v najteplejších častiach Slovenska nemali prekročiť 10 °C. V noci sa na viacerých miestach môžu objaviť mrazy.
Chladné počasie môže vydržať až do polovice novembra
Predpovedné modely naznačujú, že prvé dva novembrové týždne budú chladnejšie než zvyčajne. V strednej Európe by sa teploty mohli pohybovať až o 3 až 8 °C pod dlhodobým priemerom.
Spolu s ochladením sa očakáva aj návrat zrážok, ktoré by mohli pomôcť zmierniť pôdne sucho. Možnosť sneženia sa nevylučuje ani v nižších polohách, presný vývoj však bude závisieť od ďalšieho prúdenia studeného vzduchu.