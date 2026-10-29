Do parlamentu by sa dostalo sedem strán a Robert Fico vedie aj v rebríčku dôveryhodnosti politických lídrov.
Parlamentné voľby by podľa októbrového prieskumu agentúry SANEP pre televíziu ta3 vyhral Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Druhé Progresívne Slovensko by získalo 18,4 percenta. Rozdiel medzi stranami je tak len pol percentuálneho bodu.
Na treťom mieste skončila Republika (12,1 %), nasledovaná hnutím Slovensko (8,9 %) a SaS (7,7 %). Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (6,9 %) a KDH (6,4 %).
Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati (4,8 %), Aliancia (3,9 %), Sme rodina (3,5 %) a SNS (2,9 %). V porovnaní so septembrom zaznamenala najväčší pokles SNS, ktorá stratila 1,2 percentuálneho bodu.
Fico vedie aj v dôveryhodnosti
Najvyššiu dôveru spomedzi predsedov politických strán získal premiér Robert Fico (38 %). Tesne za ním skončili líder Republiky Milan Uhrík a predseda PS Michal Šimečka, ktorým zhodne dôveruje 37 percent opýtaných.
Nasledujú Branislav Gröhling (29 %), Milan Majerský (25 %) a Matúš Šutaj Eštok (23 %). Najvyššiu nedôveru zaznamenal Igor Matovič, ktorému nedôveruje 70 percent respondentov.
Prieskum sa uskutočnil od 12. do 26. októbra 2026 na vzorke 2 300 dospelých respondentov prostredníctvom online dotazovania. Uvádzaná štatistická odchýlka je ±1,5 percentuálneho bodu.