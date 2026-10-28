Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
Zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku má podľa Sky News najmenej 39 obetí. Uviedla to hovorkyňa miestnej vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Esther Padillová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE. Denník El País s odvolaním sa na svedkov uvádza, že na mieste je mnoho zranených a na miesto smerujú záchranári. EFE píše, že po zrážke sa vlaky vykoľajili a spadli dole zo železničného násypu krátko po 09:00. Jeden z vlakov patril štátnej spoločnosti Renfe, druhý súkromnej firme Iryo.