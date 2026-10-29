Vážna nehoda na ceste smerom na Donovaly. Zrazili sa dva kamióny a osobné auto, cesta je úplne neprejazdná
Vodiči musia využiť obchádzku cez horský priechod Šturec. Cesta I/59 v obci Staré Hory v okrese Banská Bystrica je momentálne úplne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa podľa prvotných informácií zrazili dva kamióny a jedno osobné auto, informuje Polícia SR - Banskobystrický kraj. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Okolnosti nehody ani informácie o prípadných zraneniach zatiaľ nie sú známe. Polícia avizovala, že ďalšie podrobnosti poskytne neskôr.