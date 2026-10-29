Súd mu teraz vymeral dva a pol roka väzenia, rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný.
Tridsaťročný Slovák si za krádež luxusného Ferrari v Rakúsku vypočul trest dva a pol roka nepodmienečného väzenia. Auto, ktoré patrilo rodine zosnulého rakúskeho podnikateľa Richarda Lugnera, ukradol z podzemnej garáže neďaleko Viedne, informoval o tom rakúsky portál OE24.
Červené Ferrari 348 TB v hodnote približne 100-tisíc eur zmizlo z garáže vo Wiener Neudorfe v apríli 2025. Slovák ho následne previezol na Slovensko a podľa vlastných slov predal Rumunovi za približne 5-tisíc eur.
Do prípadu bol zapletený aj jeho otec
Spolu s ním čelil obžalobe aj jeho 54-ročný otec, na ktorého bol registrovaný Mercedes použitý pri krádeži. Súd ho však oslobodil. Telefónne záznamy totiž ukázali, že jeho mobil sa v čase krádeže nachádzal na Slovensku. Ani jeden z rozsudkov zatiaľ nie je právoplatný.
Podľa polície páchatelia garáž sledovali už rok pred krádežou. Pokúsili sa odcudziť aj ďalšie dve Ferrari, tie sa im však nepodarilo naštartovať.
Odsúdený Slovák bol v minulosti už štyrikrát trestaný. Ukradnuté Ferrari sa polícii dodnes nepodarilo nájsť.