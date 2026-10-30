Firma Bautherm SK má vážne finančné problémy. Po takmer 20 rokoch na trhu jej hrozí konkurz, majetok za milióny pôjde do dražby
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Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2026 o 6:36
Čas čítania 0:32

Firma Bautherm SK má vážne finančné problémy. Po takmer 20 rokoch na trhu jej hrozí konkurz, majetok za milióny pôjde do dražby

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Firma Bautherm SK má vážne finančné problémy. Po takmer 20 rokoch na trhu jej hrozí konkurz, majetok za milióny pôjde do dražby
Zdroj: Facebook/Bautherm

Jej pozemky a budova majú ísť do dražby s vyvolávacou cenou 2,37 milióna eur.

Výrobca izolačných materiálov Bautherm SK z Ružomberka čelí vážnym finančným problémom. Spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu takmer 20 rokov, vykázala vlani stratu 1,94 milióna eur. Jej majetok má skončiť v exekučnej dražbe, informuje INDEX.

Firma s 38 zamestnancami dosiahla tržby 4,7 milióna eur, no jej obchodné záväzky vzrástli na 1,73 milióna eur. Sociálnej poisťovni dlhuje viac ako 153-tisíc eur, Finančnej správe približne 37-tisíc eur a Všeobecnej zdravotnej poisťovni takmer 41-tisíc eur.

Majetok za milióny eur pôjde do dražby

Voči spoločnosti je evidovaných desať exekučných poverení. Na 5. novembra je naplánovaná dražba dvoch pozemkov a budovy s vyvolávacou cenou 2,37 milióna eur.

Finančnú situáciu podniku zhoršil aj výrazný rast nákladov na materiál a energie. Spoločnosti podľa portálu INDEX hrozí konkurz. Redakcii sa nepodarilo spojiť s vedením firmy, keďže telefónne čísla boli odpojené a e-maily sa vracali ako nedoručené.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Bautherm
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