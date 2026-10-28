Bývalý trojnásobný slovenský premiér Vladimír Mečiar pri príležitosti výročia vzniku Československa prekvapil nečakanými vyjadreniami o zákulisí delenia federácie.
Pri príležitosti 108. výročia vzniku prvej Československej republiky (28. október 1918) poskytol niekdajší predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar rozsiahly rozhovor českému portálu iDNES.cz. Bývalý politik, ktorý sa po rokoch prvýkrát zúčastnil na recepcii na českej ambasáde v Bratislave, vytiahol doteraz nezverejnenú verziu udalostí z čias zániku spoločného štátu v roku 1992.
Podľa Mečiara sa vtedajší prezident Václav Havel pohrával s myšlienkou udržať celistvosť federácie vojenskou silou: „Veľkú úlohu zohralo to, že on počítal s tým, že ak by sa Slováci pokúsili o oddelenie, použil by armádu. To nemal robiť. Keď sme neskôr spoločne obedovali a on sa ma spýtal, prečo ho nechceme za prezidenta, povedal som mu, že prezident, ktorý chce proti Slovákom nasadiť vojakov, nemôže byť ich prezidentom. Vtedy mu vypadol príbor z rúk. Vraj: ‚Ako to viete?‘ Ja som odpovedal: ‚Vieme o tom oveľa viac, než si myslíte.‘ Neskôr rezignoval na funkciu prezidenta.“
Mečiar zašiel ešte ďalej a uviedol, že jeho garnitúra vtedy komunikovala priamo s armádnymi dôstojníkmi: „Doslova prišli aj signály z generálneho štábu armády, že existujú jednotky, ktoré by v prípade potreby mali zasiahnuť na Slovensku. Vyjednávali sme, aby v takom prípade neuposlúchli rozkazy... Sľúbili, že nepôjdu, aj keby bol vydaný rozkaz.“
Klaus: Je to len konšpiračná teória
Tieto vyhlásenia nenechali chladným druhého kľúčového architekta rozdelenia ČSFR. Niekdajší český predseda federálnej i republikovej vlády a neskorší prezident Václav Klaus v reakcii pre televíziu CNN Prima News Mečiarove slová odmietol:
„O ničom takom som nevedel a nikto so mnou nikdy o ničom takom nediskutoval. Zodpovedne vyhlasujem, že nič také nebolo súčasťou diskusie vo federálnej vláde, a to ani ‚v zákulisí‘. Vtedy sa šírili rôzne ‚konšpiračné teórie‘, rôzne skupiny ľudí mali rôzne záujmy a nemôžem vylúčiť, že niekedy niečo také mohol vysloviť. Ale opakujem, ja som to nepočul.“
Klaus zároveň dodal, že netuší, o čom presne sa vtedy diskutovalo za zatvorenými dverami na Pražskom hrade, no vládne štruktúry žiadne vojenské scenáre neriešili.
Geopolitika bez ilúzií: Bez Čechov nemáme s kým byť
Mečiar v rozhovore pripomenul, že hoci je 28. október na Slovensku iba pamätným dňom a nie štátnym sviatkom, partnerstvo Prahy a Bratislavy považuje za nenahraditeľné. Slovensko podľa neho v európskom priestore nemá žiadneho prirodzenejšieho spojenca.
Upozornil pritom na riziká v regióne – poukázal na historické územné chúťky Budapešti, mocenské ambície Varšavy či nestabilitu na Ukrajine, z ktorej môžu po vojne utekať davy ľudí. „Takže ak chceme existovať, musíme spolupracovať s Českou republikou,“ zdôraznil Mečiar.
Koalícia s Ficom ako životná chyba, poklona Babišovi
Značnú pozornosť vyvolali Mečiarove tvrdé slová na adresu súčasného slovenského premiéra Roberta Fica, s ktorým tvoril vládnu koalíciu v rokoch 2006 až 2010. Spojenectvo so Smerom označil za svoje najväčšie politické zlyhanie: „Fico niekde povedal, že je ako moje dieťa. Odpovedal som mu, že nie, lebo moje deti sa mi podarili. Koalíciu s ním považujem za najväčšiu chybu, akú som kedy urobil.“
Ficovu politickú silu Mečiar pripísal zákulisným dohodám s oligarchami, ktorí si podľa neho platili miesta na kandidátkach a ovládali poslanecký klub. Ficovmu štýlu vládnutia vytkol absenciu reálnych reforiem, neustále krízy a rastúce zadlžovanie: „Jeho vláda prechádza z jednej krízy do druhej a on chce byť len predsedom vlády... Teraz príde dezilúzia aj detronizácia Fica. Hoci sa stále prezentuje ako víťaz, štát sa prudko prepadá.“
Diametrálne odlišný postoj zaujal k českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Podľa Mečiara je líder hnutia ANO skúseným hospodárom a všestrannou osobnosťou: „Stále ho kritizujete pre otázky týkajúce sa jeho majetku, ale inak mu nemáte čo vytknúť... Máte niekoho lepšieho? Ak nemáte, musíte mu odpustiť všetky chyby, ktoré robí. Aspoň dovtedy, kým bude užitočný.“