Michal Šimečka na jeho rozhodnutie reagoval ostrou kritikou a obvinil ho z vyvolávania konfliktov.
Na Matovičove vyjadrenia reagoval na sociálnej sieti aj líder Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Matoviča obvinil, že mu ide predovšetkým o pozornosť a vyvolávanie konfliktov. Podľa neho líder Hnutia Slovensko kritizoval PS v čase, keď ho na zhromaždenia nepozývali, a pokračuje v tom aj teraz, keď pozvanie dostal. Pripomenul tiež, že Sme rodina bola v minulosti Matovičovým koaličným partnerom.
Šimečka zdôraznil, že spoločné zhromaždenie 17. novembra nemalo byť o budúcej vládnej spolupráci, ale o schopnosti opozičných strán spoločne si pripomenúť November 1989. Rozhodnutie Matovičovho hnutia berie na vedomie.
PS chce podujatie zorganizovať aj bez jeho účasti. Účasť, podľa Šimečku, potvrdili Demokrati, SaS a KDH, s ktorými chce Progresívne Slovensko naďalej spolupracovať aj v parlamente.