Polícia už navrhla podanie obžaloby.
Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu usmrtenia psa v obci Habovka. Šesťdesiattriročný muž je obvinený z toho, že mal v apríli 2026 drevenou latou usmrtiť päťročného kríženca srnčieho ratlíka, ktorý patril jeho susede.
Podľa polície muž tvrdil, že pes mu opakovane vchádzal na pozemok a do kurína. Najskôr sa ho mal pokúsiť vyhnať, následne ho však zahnal do úzkej uličky, kde ho mal niekoľkokrát udrieť drevenou latou do hlavy a tela.
Pes následkom vážnych zranení uhynul. Obvinený mal jeho telo vložiť do plastového vreca a ukryť pri neďalekom vodnom toku.
Vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody až na tri roky.