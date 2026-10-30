Brutálna smrť päťročného ratlíka na Orave: Muža obvinili z útoku drevenou latou, telo psa skončilo pri potoku
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Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2026 o 14:53
Čas čítania 0:25

Brutálna smrť päťročného ratlíka na Orave: Muža obvinili z útoku drevenou latou, telo psa skončilo pri potoku

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Brutálna smrť päťročného ratlíka na Orave: Muža obvinili z útoku drevenou latou, telo psa skončilo pri potoku
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿

Polícia už navrhla podanie obžaloby.

Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu usmrtenia psa v obci Habovka. Šesťdesiattriročný muž je obvinený z toho, že mal v apríli 2026 drevenou latou usmrtiť päťročného kríženca srnčieho ratlíka, ktorý patril jeho susede.

Podľa polície muž tvrdil, že pes mu opakovane vchádzal na pozemok a do kurína. Najskôr sa ho mal pokúsiť vyhnať, následne ho však zahnal do úzkej uličky, kde ho mal niekoľkokrát udrieť drevenou latou do hlavy a tela.

Pes následkom vážnych zranení uhynul. Obvinený mal jeho telo vložiť do plastového vreca a ukryť pri neďalekom vodnom toku.

Vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody až na tri roky.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿
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