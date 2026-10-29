Návrh však vyvoláva výhrady Nemecka a Francúzska.
Európska únia a Kanada chcú posilniť vzájomné vzťahy na najvyššiu možnú úroveň. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová preto opäť otvorila otázku možného pridruženého členstva Kanady v EÚ. Uviedla to vo štvrtok počas summitu v Montreale.
Kanada sa podľa nej pre svoju geografickú polohu nemôže stať riadnym členom Únie. Diskutuje sa preto o možnosti, že by získala štatút prvého pridruženého člena EÚ.
Niektoré krajiny s návrhom nesúhlasia
Proti návrhu majú výhrady najmä Nemecko a Francúzsko, ktoré upozorňujú na nejasný právny základ takéhoto členstva. Označenie „pridružené členstvo“ sa preto nedostalo do návrhu spoločného vyhlásenia zo summitu.
Von der Leyenová zároveň zdôraznila potrebu užšej spolupráce v čase rastúceho ekonomického tlaku vo svete. EÚ a Kanada by podľa nej mali spoločne čeliť obchodným a geopolitickým výzvam.