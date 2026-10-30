Slovenskí policajti dostanú nové uniformy: Zelenú farbu nahradí čierna, zmena sa začne už budúci rok
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Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2026 o 10:18
Čas čítania 0:39

Slovenskí policajti dostanú nové uniformy: Zelenú farbu nahradí čierna, zmena sa začne už budúci rok

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Slovenskí policajti dostanú nové uniformy: Zelenú farbu nahradí čierna, zmena sa začne už budúci rok
Zdroj: Polícia SR (Facebook)

Nové oblečenie má byť pohodlnejšie, odolnejšie a jeho obstarávanie by malo byť lacnejšie.

Slovenskí policajti začnú od roku 2027 postupne meniť zelené uniformy za čierne. Nové oblečenie majú dostať najmä policajti, ktorí vykonávajú službu v uliciach. Výmena by sa mala úplne dokončiť do konca roka 2030, informujú aktuality.sk

Podľa policajného prezídia majú byť nové uniformy pohodlnejšie, odolnejšie a praktickejšie. Zjednotenie farieb by zároveň malo znížiť náklady na ich obstarávanie. Výmena bude prebiehať postupne, pričom policajti nebudú môcť kombinovať časti starých zelených a nových čiernych uniforiem.

Ministerstvo nakúpi nové oblečenie za milióny eur

Ministerstvo vnútra vyhlásilo súťaž na nákup oblečenia pre policajtov a hasičov v predpokladanej hodnote viac ako 13 miliónov eur. Obstarávať sa majú aj čierne taktické tričká a flísové mikiny.

Čierne uniformy už dnes nosia niektoré policajné jednotky

Čierne uniformy už dnes používajú niektoré policajné jednotky, napríklad príslušníci pohotovostných motorizovaných jednotiek. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že za dôležitejšiu než farbu považuje kvalitu, funkčnosť a cenu nového výstroja.

 

Polícia v súčasnosti používa aj tri rôzne farebné označenia služobných áut – bielo-zelené, žlto-modré a najnovšie polepy vo farbách slovenskej trikolóry.

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Náhľadový obrázok: TASR – František Iván
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