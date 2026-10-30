Neskutočný šok zažil tipujúci z českého Pardubického kraja.
Muž z Pardubického kraja mal podané čísla v nedeľnom žrebovaní (18. októbra) českej lotérie Sportka. Ako informuje Pardubický deník, kontrolu svojho tiketu nechal na otca. Ten mu následne s radosťou oznámil, že sa mu podarilo trafiť menšiu výhru vo výške zhruba 900 českých korún, čo je v prepočte približne 37 eur.
Novopečený multimilionár tak nosil výherný papierik niekoľko dní pri sebe s tým, že si neskôr pôjde vyzdvihnúť svoje „drobné“. Zásadný zvrat prišiel, keď o elektronické overenie požiadal obsluhu na bežnej čerpacej stanici. Pracovníčka za pokladňou naňho vybehla so šokujúcou správou – nevyhral pár drobných, ale astronomických 45 miliónov korún (viac ako 1,85 milióna eur).
Zaskočený muž nechcel zamestnankyni uveriť. „Presviedčal som ju, že musí ísť o omyl, pretože podľa otca mám dostať len pár stoviek,“ opísal pre portál svoje prvotné pocity, keď sa zrazu dozvedel, že je zabezpečený na celý život.
Výpoveď nedá, kúpi len novú kuchyňu a auto
Hoci by mu suma na účte s prehľadom dovolila okamžite odísť do luxusného dôchodku, jeho životné plány sú prekvapivo skromné. Spolu s partnerkou vôbec neplánujú dať v práci výpovede a nechystajú sa ani na bezhlavé utrácanie v drahých butikoch či realitkách.
Muž sa rozhodol, že obrovský balík peňazí využije na splnenie partnerkinho dlhoročného sna – konečne jej kúpi úplne novú kuchyňu. Rád by do domácnosti pridal aj ďalšie auto, no jeho polovička zatiaľ drží rodinný rozpočet pri zemi a tvrdí, že im úplne stačí to jedno, ktoré už vlastnia. Časť výhry si odložia na budúcoročnú dovolenku, kde si peniaze plánujú poriadne užiť.
Šťastie bude pokúšať ďalej
O miliónovom tajomstve zatiaľ vedia iba jeho rodičia. Zaujímavosťou je, že čerstvý boháč vôbec nemieni so svojím zvykom skoncovať. Lotériu hráva pravidelne už zhruba štyri roky a tikety si plánuje kupovať naďalej aj s plným účtom. Pre ostatných hráčov, ktorí na svoju trefu stále čakajú, má povzbudivý odkaz: „Šťastie sadá na každého.“