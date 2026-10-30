Muž v Česku si myslel, že vyhral smiešnu sumu. Pumpárka mu oznámila, že je multimilionár
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Daniel Zbudila
dnes 30. októbra 2026 o 11:02
Čas čítania 1:13

Muž v Česku si myslel, že vyhral smiešnu sumu. Pumpárka mu oznámila, že je multimilionár

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Muž v Česku si myslel, že vyhral smiešnu sumu. Pumpárka mu oznámila, že je multimilionár
Zdroj: Canva

Neskutočný šok zažil tipujúci z českého Pardubického kraja.

Muž z Pardubického kraja mal podané čísla v nedeľnom žrebovaní (18. októbra) českej lotérie Sportka. Ako informuje Pardubický deník, kontrolu svojho tiketu nechal na otca. Ten mu následne s radosťou oznámil, že sa mu podarilo trafiť menšiu výhru vo výške zhruba 900 českých korún, čo je v prepočte približne 37 eur.

Novopečený multimilionár tak nosil výherný papierik niekoľko dní pri sebe s tým, že si neskôr pôjde vyzdvihnúť svoje „drobné“. Zásadný zvrat prišiel, keď o elektronické overenie požiadal obsluhu na bežnej čerpacej stanici. Pracovníčka za pokladňou naňho vybehla so šokujúcou správou – nevyhral pár drobných, ale astronomických 45 miliónov korún (viac ako 1,85 milióna eur).

Zaskočený muž nechcel zamestnankyni uveriť. „Presviedčal som ju, že musí ísť o omyl, pretože podľa otca mám dostať len pár stoviek,“ opísal pre portál svoje prvotné pocity, keď sa zrazu dozvedel, že je zabezpečený na celý život.

Výpoveď nedá, kúpi len novú kuchyňu a auto

Hoci by mu suma na účte s prehľadom dovolila okamžite odísť do luxusného dôchodku, jeho životné plány sú prekvapivo skromné. Spolu s partnerkou vôbec neplánujú dať v práci výpovede a nechystajú sa ani na bezhlavé utrácanie v drahých butikoch či realitkách.

 

Muž sa rozhodol, že obrovský balík peňazí využije na splnenie partnerkinho dlhoročného sna – konečne jej kúpi úplne novú kuchyňu. Rád by do domácnosti pridal aj ďalšie auto, no jeho polovička zatiaľ drží rodinný rozpočet pri zemi a tvrdí, že im úplne stačí to jedno, ktoré už vlastnia. Časť výhry si odložia na budúcoročnú dovolenku, kde si peniaze plánujú poriadne užiť.

Šťastie bude pokúšať ďalej

O miliónovom tajomstve zatiaľ vedia iba jeho rodičia. Zaujímavosťou je, že čerstvý boháč vôbec nemieni so svojím zvykom skoncovať. Lotériu hráva pravidelne už zhruba štyri roky a tikety si plánuje kupovať naďalej aj s plným účtom. Pre ostatných hráčov, ktorí na svoju trefu stále čakajú, má povzbudivý odkaz: „Šťastie sadá na každého.“

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Náhľadový obrázok: Flickr / Tim Reckmann
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