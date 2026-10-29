V Madride sa zhromaždili demonštranti požadujúci demisiu vlády.
Tragická zrážka dvoch vlakov v Španielsku, pri ktorej zahynulo najmenej 68 ľudí, vyvolala protesty v Madride. Demonštranti sa počas nich dostali do konfliktu s políciou.
Protestujúci žiadali odstúpenie vlády
Pred ministerstvom dopravy sa v stredu večer zhromaždilo približne 1 500 ľudí, ktorí požadovali odstúpenie vlády. Demonštráciu zvolali krajne pravicové skupiny. Polícia na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn.
Pri zrážke vlakov zahynulo najmenej 68 ľudí
K nehode došlo v stredu ráno neďaleko obce Urda v provincii Toledo, kde vlak spoločnosti Renfe narazil zozadu do stojaceho vlaku Iryo. Pri zrážke sa vykoľajili tri vagóny, ktoré sa zrútili zo železničného násypu. Okrem najmenej 68 obetí utrpelo ďalších 50 ľudí vážne zranenia.
Podľa ministra dopravy Óscara Puenteho dostal jeden z vlakov povolenie pokračovať v jazde napriek technickej poruche bezpečnostného systému. Presnú príčinu nehody a prípadné ľudské zlyhanie má určiť vyšetrovanie.
Španielska vláda vyhlásila od štvrtka trojdňový štátny smútok. Ide už o druhú vážnu železničnú tragédiu v krajine v tomto roku. Pri januárovej nehode zahynulo najmenej 46 ľudí.