Znateľnejšie môže fúzia doľahnúť na menšie mestá, kde je výber supermarketov podstatne obmedzenejší.
Spojenie Tesca a Aholdu, ktorý prevádzkuje sieť Albert, môže Čechom zdražiť potraviny a zvýšiť tlak na poľnohospodárov. Najviac ohrození sú ľudia v menších mestách. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm pražskej Trinity Bank, v reakcii na oznámenie o prevzatí českých a slovenských predajní Tesco holandskou skupinou Ahold Delhaize. Protimonopolný úrad podľa neho môže nariadiť predaj niektorých obchodov.
Poznamenal, že prevzatie českých a slovenských predajní Tesco holandskou skupinou Ahold Delhaize predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien na domácom maloobchodnom trhu za posledné desaťročie.
Podčiarkol, že pre české domácnosti je však najdôležitejšia otázka, či jeho uskutočnenie nepovedie k drahším potravinám. Najväčšie riziko zdražovania nemusí hroziť celoštátne, ale v konkrétnych mestách a štvrtiach, kde Tesco a Albert doteraz predstavujú významných vzájomných konkurentov. Ich spojením môže zákazník prísť o možnosť vyberať si medzi dvoma nezávislými obchodníkmi, hoci počet predajní v okolí zostane rovnaký.
Zasiahne menšie mestá
„Znateľnejšie môže fúzia doľahnúť na menšie mestá, kde je výber supermarketov podstatne obmedzenejší. Tam môže spoločný vlastník dvoch významných predajní získať výrazne väčšiu cenovú silu. Vodidlo napokon poskytuje aj história. Keď Ahold v roku 2014 preberal predajne Interspar, Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže zistil riziko podstatného obmedzenia konkurencie v Českej Lípe, Litoměřiciach, Tábore a Třebíči. V týchto mestách sa spoločné trhové podiely spájaných reťazcov pohybovali približne okolo polovice miestneho trhu. Úrad preto povolil transakciu až po prijatí záväzku odpredať vybrané predajne nezávislým konkurentom. Aj teraz môže nastať podobný scenár,“ pripomenul.
Upozornil, že prípadné zdraženie pritom nemusí byť na prvý pohľad zrejmé. Obchodníci nemusia zvyšovať bežné cenovky. Stačí obmedziť frekvenciu zľavových akcií, zmenšiť ich rozsah alebo sprísniť podmienky vernostných programov. Zákazník tak môže za rovnaký nákup zaplatiť viac bez toho, aby zaznamenal výraznejšie zdraženie jednotlivých výrobkov.
Na druhej strane, väčší reťazec podľa Kovandu získa silnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči dodávateľom, takže môže efektívnejšie organizovať logistiku a znížiť prevádzkové náklady. Ak tieto úspory premietne do konečných cien, môžu zákazníci naopak ušetriť. Zároveň ale hrozí zosilnenie tlaku na českých poľnohospodárov a potravinárov, najmä menších dodávateľov. Rozhodujúce preto podľa ekonóma bude, či úspory z rozsahu prevážia nad oslabením konkurencie. Pre spotrebiteľa je najnebezpečnejšia situácia, keď reťazec získa nižšie nákupné ceny, ale vďaka silnejšiemu postaveniu na miestnom trhu už nebude musieť dosiahnuté úspory prenášať na zákazníkov.
Jiří Mareček zo spoločnosti Albert Česká republika v piatok informoval, že spoločnosť Ahold Delhaize sa dohodla na akvizícii 100 % podnikania spoločnosti Tesco v Česku a na Slovensku. Dokončenie transakcie sa očakáva v 4. štvrťroku 2027 po splnení obvyklých podmienok dokončenia transakcie vrátane schválenia regulačnými orgánmi.