Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
0
0
0
TASR
dnes 31. októbra 2026 o 12:16
Čas čítania 1:37

Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
Zdroj: Wikimedia/volně k užití

Znateľnejšie môže fúzia doľahnúť na menšie mestá, kde je výber supermarketov podstatne obmedzenejší.

Spojenie Tesca a Aholdu, ktorý prevádzkuje sieť Albert, môže Čechom zdražiť potraviny a zvýšiť tlak na poľnohospodárov. Najviac ohrození sú ľudia v menších mestách. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm pražskej Trinity Bank, v reakcii na oznámenie o prevzatí českých a slovenských predajní Tesco holandskou skupinou Ahold Delhaize. Protimonopolný úrad podľa neho môže nariadiť predaj niektorých obchodov.

Poznamenal, že prevzatie českých a slovenských predajní Tesco holandskou skupinou Ahold Delhaize predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien na domácom maloobchodnom trhu za posledné desaťročie.

Podčiarkol, že pre české domácnosti je však najdôležitejšia otázka, či jeho uskutočnenie nepovedie k drahším potravinám. Najväčšie riziko zdražovania nemusí hroziť celoštátne, ale v konkrétnych mestách a štvrtiach, kde Tesco a Albert doteraz predstavujú významných vzájomných konkurentov. Ich spojením môže zákazník prísť o možnosť vyberať si medzi dvoma nezávislými obchodníkmi, hoci počet predajní v okolí zostane rovnaký.

Zasiahne menšie mestá

„Znateľnejšie môže fúzia doľahnúť na menšie mestá, kde je výber supermarketov podstatne obmedzenejší. Tam môže spoločný vlastník dvoch významných predajní získať výrazne väčšiu cenovú silu. Vodidlo napokon poskytuje aj história. Keď Ahold v roku 2014 preberal predajne Interspar, Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže zistil riziko podstatného obmedzenia konkurencie v Českej Lípe, Litoměřiciach, Tábore a Třebíči. V týchto mestách sa spoločné trhové podiely spájaných reťazcov pohybovali približne okolo polovice miestneho trhu. Úrad preto povolil transakciu až po prijatí záväzku odpredať vybrané predajne nezávislým konkurentom. Aj teraz môže nastať podobný scenár,“ pripomenul.

30. októbra 2026 o 14:31 Čas čítania 2:27 VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky

Upozornil, že prípadné zdraženie pritom nemusí byť na prvý pohľad zrejmé. Obchodníci nemusia zvyšovať bežné cenovky. Stačí obmedziť frekvenciu zľavových akcií, zmenšiť ich rozsah alebo sprísniť podmienky vernostných programov. Zákazník tak môže za rovnaký nákup zaplatiť viac bez toho, aby zaznamenal výraznejšie zdraženie jednotlivých výrobkov.

Na druhej strane, väčší reťazec podľa Kovandu získa silnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči dodávateľom, takže môže efektívnejšie organizovať logistiku a znížiť prevádzkové náklady. Ak tieto úspory premietne do konečných cien, môžu zákazníci naopak ušetriť. Zároveň ale hrozí zosilnenie tlaku na českých poľnohospodárov a potravinárov, najmä menších dodávateľov. Rozhodujúce preto podľa ekonóma bude, či úspory z rozsahu prevážia nad oslabením konkurencie. Pre spotrebiteľa je najnebezpečnejšia situácia, keď reťazec získa nižšie nákupné ceny, ale vďaka silnejšiemu postaveniu na miestnom trhu už nebude musieť dosiahnuté úspory prenášať na zákazníkov.

Jiří Mareček zo spoločnosti Albert Česká republika v piatok informoval, že spoločnosť Ahold Delhaize sa dohodla na akvizícii 100 % podnikania spoločnosti Tesco v Česku a na Slovensku. Dokončenie transakcie sa očakáva v 4. štvrťroku 2027 po splnení obvyklých podmienok dokončenia transakcie vrátane schválenia regulačnými orgánmi.

30. októbra 2026 o 9:24 Čas čítania 0:30 AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
29. októbra 2026 o 14:45 Čas čítania 1:19 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
29. októbra 2026 o 15:30 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Wikimedia/volně k užití
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Česko Ekonomika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
včera o 13:24
Na Slovensko prichádza výrazné ochladenie: Už cez víkend môže snežiť aj v obciach, napadnúť má až 20 cm snehu
Na Slovensko prichádza výrazné ochladenie: Už cez víkend môže snežiť aj v obciach, napadnúť má až 20 cm snehu
včera o 14:31
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
dnes o 10:36
Rodinný konflikt sa skončil tragédiou. Po streľbe na chate v Novej Bani zomrel muž
Rodinný konflikt sa skončil tragédiou. Po streľbe na chate v Novej Bani zomrel muž
včera o 19:25
PREHĽAD: Kedy budú školské prázdniny v roku 2026/2027? Pozri si všetky termíny
PREHĽAD: Kedy budú školské prázdniny v roku 2026/2027? Pozri si všetky termíny
pred 2 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
včera o 11:57
Na východe Slovenska uzavrú cestu cez Pačanský kopec. Vodičov medzi Gemerom a Spišom čaká 77-kilometrová obchádzka
Na východe Slovenska uzavrú cestu cez Pačanský kopec. Vodičov medzi Gemerom a Spišom čaká 77-kilometrová obchádzka
včera o 17:59
TABUĽKA: Rodičia dostanú viac peňazí. Pozri si, o koľko narastie dôležitý príspevok
TABUĽKA: Rodičia dostanú viac peňazí. Pozri si, o koľko narastie dôležitý príspevok
včera o 14:31
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
pred 3 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
25. 10. 2026 6:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
pred 3 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
27. 10. 2026 11:42
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred hodinou
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
pred 2 dňami
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
pred 2 dňami
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
pred 4 dňami
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
Ekonomika Všetko
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
včera o 09:24
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Dohoda zahŕňa aj distribučné centrá v Prešove a Beckove. Obchod ešte musia schváliť regulačné úrady.
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 29 minútami
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 2 dňami
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
včera o 11:08
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
26. 10. 2026 17:05
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
Obchody môžu byť 1. novembra otvorené: Zákaz predaja na Sviatok všetkých svätých už neplatí, rozhodujú samotné reťazce
včera o 14:08
Obchody môžu byť 1. novembra otvorené: Zákaz predaja na Sviatok všetkých svätých už neplatí, rozhodujú samotné reťazce
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 29 minútami
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred hodinou
Budeme mať nové politické strany? Pozri sa, ktoré subjekty sa uchádzajú o vznik
dnes o 10:36
Rodinný konflikt sa skončil tragédiou. Po streľbe na chate v Novej Bani zomrel muž
Zahraničie Všetko
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
pred hodinou
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
včera o 17:04
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
včera o 12:40
Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Meme bitka
včera o 16:52
Meme bitka
Opozícia organizuje protest
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
1
včera o 16:35
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
Scammerov zbalila polícia
včera o 16:10
Scammerov zbalila polícia
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
včera o 14:31
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
včera o 11:08
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Viac