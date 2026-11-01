Na mieste sú dvaja mŕtvi.
Na rýchlostnej ceste R4 na obchvate Svidníka došlo k zrážke autobusu a osobného vozidla. Podľa operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove sú na mieste dvaja mŕtvi. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že je obchvat uzavretý, na mieste sú záchranné zložky a policajti dokumentujú udalosť.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že na mieste zasahujú tri pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. „K počtu zranených sa vyjadríme, len čo to situácia dovolí,“ dodala.
Operačného stredisko HaZZ v Prešove doplnilo, že na mieste zasahujú aj hasiči z hasičských staníc zo Svidníka, Stropkova a z Prešova.