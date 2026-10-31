Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
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Radka Klučárová
dnes 31. októbra 2026 o 15:16
Čas čítania 0:40

Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb

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Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Zdroj: Pexels/Jakub Zerdzicki

Ide o sociálnu dávku, ktorou štát pomáha pozostalým pokryť časť nákladov spojených s pohrebom.

Od 1. januára 2027 sa zvýši príspevok na pohreb z aktuálnych 200 na 250 eur. Príspevok sa poskytuje iba raz na jednu zosnulú osobu. Nárok si môže uplatniť len jedna osoba, ktorá pohreb zabezpečila, a to aj v prípade, že sa na jeho organizácii podieľalo viacero ľudí. Nárok na príspevok zaniká po uplynutí jedného roka od pohrebu.

Pri žiadaní o príspevok je rozhodujúce, kto pohreb zabezpečil a či spĺňa zákonom stanovené podmienky. Oprávnenou osobou je plnoletý človek, ktorý pohreb zabezpečil a má na území Slovenska trvalý alebo prechodný pobyt. Zosnulý musel mať v čase úmrtia trvalý pobyt na Slovensku. V prípade osôb s prechodným pobytom platia osobitné podmienky.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého, prípadne príslušného prechodného pobytu zosnulého. Možno ju podať osobne alebo elektronicky.

Príspevok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Oprávnená osoba môže peniaze dostať v hotovosti alebo požiadať o ich poukázanie na bankový účet.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Jakub Zerdzicki
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