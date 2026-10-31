Investor by chcel začať s výstavbou v marci 2027.
V blízkosti križovatky D1 a R1 neďaleko Trnavy by mohol vzniknúť nový priemyselný areál. Jeho súčasťou majú byť tri priemyselné haly s celkovou plochou viac ako 6,4 hektára. Predpokladané investičné náklady sú 30 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý preložila spoločnosť VGP-Industriálne stavby do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Účelom zámeru je výstavba priemyselného areálu ľahkej výroby, skladovania a expedície. Zámer počíta s výstavbou halových objektov s flexibilným využitím pre logistické operácie, skladovanie tovarov a montážne činnosti, ako aj s vybudovaním súvisiacej administratívnej časti,“ uvádza sa v predloženom zámere. Súčasťou areálu majú byť aj spevnené plochy, cesty, parkoviská, manipulačné plochy a pešie komunikácie.
„Cieľom projektu je vytvoriť funkčný, dopravne dostupný a prevádzkovo efektívny areál, ktorý bude reagovať na rastúce požiadavky trhu v oblasti logistiky a montážnych prevádzok v rámci regiónu Trnava. Pozemok bude mať zabezpečené dopravné napojenie na cestnú sieť prostredníctvom plánovanej prístupovej cestnej komunikácie,“ doplnil navrhovateľ v zámere. Investor by chcel začať s výstavbou v marci 2027. A areáli by mohlo nájsť uplatnenie viac ako 600 pracovníkov.