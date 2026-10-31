Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra

Vo väčšine predajní nakúpiš bez zmeny.
Obchody môžu byť 1. novembra otvorené. Zákaz predaja na Sviatok všetkých svätých už neplatí, o otváracej dobe rozhodujú samotné reťazce. Zmenu priniesla legislatívna úprava prijatá v rámci konsolidačného balíčka, ktorá skrátila zoznam dní so zákazom predaja. Hoci Sviatok všetkých svätých zostáva oficiálnym dňom pracovného pokoja, obmedzenie pre obchody už neplatí.
Pozri si, ako budú otvorené prevádzky v nedeľu 1. novembra:
Kaufland
Zákazníci Kauflandu budú môcť v nedeľu 1. novembra nakúpiť v štandardnom čase od 8:00 do 20:00. Zmena bude platiť len pre predajňu v bratislavskom obchodnom centre Avion, ktorá sa bude riadiť otváracími hodinami nákupného centra.
Lidl
V pôvodnom režime budú otvorené aj predajne reťazca Lidl. Konkrétne otváracie hodiny jednotlivých predajní nájdeš v aplikácii Lidl Plus alebo na webe spoločnosti.
Billa
Počas Sviatku všetkých svätých bez problémov nakúpiš aj v predajniach Billa. Otváracie hodiny jednotlivých predajní nájdeš na webe spoločnosti.
Biedronka
Otváracie hodiny bez zmeny, teda v čase od 8:00 do 20:00, hlási aj Biedronka.
Tesco
Počas sviatočnej nedele nakúpiš v štandardnom čase aj v Tescu. Zákazníci budú môcť využiť aj služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni.