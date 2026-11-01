Pred sídlom Ústavného súdu vo Varšave sa zhromaždili stúpenci bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ďalších pravicových zoskupení, ktorí Tuskovu vládu obvinili z podkopávania ústavy a súdnictva.
Dlhodobý spor okolo obsadenia Ústavného súdu medzi oboma hlavnými politickými tábormi v Poľsku eskaloval v piatok podvečer po oznámení na webovej stránke súdu, že predsedovi TK Bogdanovi Šwieczkowskému a podpredsedovi Bartlomiejovi Sochańskému pozastavili na 30 dní výkon funkcie. Na účte na sociálnej sieti X sa následne objavilo vyhlásenie, podľa ktorého došlo k „prevratu“ a Šwieczkowski zostáva vo funkcii.
Pred sídlom Ústavného súdu vo Varšave sa následne zhromaždili stúpenci bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ďalších pravicových zoskupení, ktorí Tuskovu vládu obvinili z podkopávania ústavy a súdnictva. Polícia uzavrela okolie budovy po tom, ako sa protestujúci pokúsili dostať do jej priestorov, a zadržala tri osoby.
Najnovší vývoj v spore súvisí s tým, že prezident Nawrocki odmietol prijať sľub od piatich z ôsmich sudcov Ústavného súdu zvolených súčasnou parlamentnou väčšinou. Sudcovia následne zložili prísahu priamo v parlamente a notársky overené kópie jej znenia predložili prezidentskej kancelárii. Šwieczkowski im však odmietol umožniť nástup do funkcie.
Tusk v sobotňajšom vystúpení vyjadril presvedčenie, že Ústavný súd bude čoskoro „fungovať tak, aby by mal“. Podľa jeho slov si musí plniť svoju úlohu nezávisle a v súlade s ústavou. Úlohou vlády podľa neho je zaistiť bezpečnosť a náležité pracovné podmienky pre tento súd.
Premiér Tusk obvinil opozíciu, že útočí na demokraciu
Poľský premiér Donald Tusk obvinil v sobotu lídrov konzervatívnej opozície, že chcú zničiť demokraciu a právny štát v krajine. Uviedol to vo vyhlásení o aktuálnej kríze okolo poľského Ústavného súdu (TK) s tým, že jeho vláda bude pokračovať v úsilí o obnovenie nezávislosti tejto inštitúcie. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Nazvime veci pravým menom. V Poľsku už roky existujú organizácie a politici, ktorí chcú zničiť demokraciu a právny štát,“ povedal Tusk v televíznom vystúpení. Piatkové búrlivé protesty pred Ústavným súdom označil za „desivé“ s tým, že si želá, aby už v krajine nikdy nebol svedkom takýchto scén.
Tusk kritizoval prezidenta Karola Nawrockého za vstup do budovy Ústavného súdu v noci na sobotu. „Právny štát sa od zákona džungle odlišuje tým, že o tom, kto má pravdu, nerozhodujú svaly a drzosť,“ povedal Tusk. Narážal na zábery zachytávajúce, ako sa Nawrocki, bývalý amatérsky boxer, pretláča do budovy cez ľudí pri vchode. Podľa Tuska politici nemôžu vstupovať na pôdu súdu, aby dávali sudcom pokyny alebo ich zastrašovali.