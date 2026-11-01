Od novembra je na Slovensku účinná reforma liekovej politiky.
Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravujú sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zavádzajú sa aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Kľúčové zmeny budú podľa rezortu zdravotníctva platné po doladení technických parametrov až od 1. januára 2027 a ďalšie od 1. júla 2027 a 31. marca 2028.
„Novela reaguje na rozsiahlu problematiku zahŕňajúcu zlepšenie dostupnosti liekov na trhu SR, udržateľnosť prostriedkov verejného zdravotného poistenia, predvídateľnosť v oblasti výnimočných prípadov úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ako aj na problémy pri aplikácii zákona v praxi,“ vysvetlil rezort zdravotníctva, ktorý pripravil novú legislatívu.
Jasné pravidlá
Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia. Priniesť má jasné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov, nastaviť jasné procesné lehoty a podmienky vstupu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetík na trh. Upravujú sa tiež podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Reforma rieši aj problematiku nelegálneho reexportu liekov. Posilniť by sa mala kontrola nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov.
Cieľom je tiež odstrániť aplikačné nejasnosti, zosúladiť vnútroštátnu právnu úpravu s právom Európskej únie a medzinárodnými štandardmi a zabezpečiť vyššiu mieru právnej istoty regulovaných subjektov v oblasti humánnej a veterinárnej farmácie, transfúznej služby a distribučných reťazcov liekov. Úprava obsahuje súbor legislatívnych a legislatívno-technických opatrení, ktorých cieľom je spresniť a doplniť definície základných pojmov.