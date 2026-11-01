Rast úrokových sadzieb bude znamenať nielen vyššie mesačné splátky, ale aj nižšiu dostupnosť úverov.
Ceny energií zvyšujú infláciu a Európska centrálna banka (ECB) na to reaguje postupným zvyšovaním sadzieb. Tie sa následne premietnu aj do úrokov hypoték. Ak sa kľúčová sadzba ECB dostane zo súčasných 2,5 % na 3 % alebo 3,25 %, slovenské domácnosti to môže stáť stovky miliónov eur, vyčíslil v aktuálnom komentári analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.
Pripomenul, že v eurozóne rástli spotrebiteľské ceny v septembri o 3,8 %, čo je vysoko nad 2 % cieľom ECB. Centrálna banka očakáva, že inflácia dosiahne za celý tento rok 3 % a k úrovni 2 % sa dostane až v roku 2028. Svoju kľúčovú depozitnú sadzbu preto tento rok zvýšila už dvakrát a podľa konsenzu analytikov existuje vysoká pravdepodobnosť, že do apríla 2027 stúpne na 3 a viac percent.
„Hypotéky nesledujú depozitnú sadzbu ECB priamo, dôležité sú trhové sadzby, ktoré ju predbiehajú. Banky sa tak pripravujú na to, čo ešte len nastane. Medzi marcom a augustom preto stúpla priemerná sadzba nových hypoték z 3,5 % na 3,9 %, hoci depozitná sadzba vtedy vzrástla len o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.),“ priblížil Malina s tým, že v súčasnosti už mnoho bánk začína s úrokmi pri nových hypotékach nad 4 %.
Analytik odhadol, že pri existujúcom portfóliu hypoték na Slovensku vo výške 49,3 miliardy eur, z ktorých necelá tretina prejde v dohľadnej dobe refixáciou, a započítaní nových hypoték s vyššími sadzbami, si Slováci priplatia na hypotékach od 80 do 120 miliónov eur ročne. Pri plnom prechode portfólia hypoték na vyššie sadzby by to bolo 240 až 360 miliónov eur.
Hypotéky v súčasnosti podľa odborníka rastú zdravým tempom, medziročne o 8,8 %. V 2. štvrťroku dokonca stúpol objem nových hypoték oproti predchádzajúcemu kvartálu o pätinu. „Pripísať to možno predzásobeniu sa pred očakávaným rastom úrokov - klienti si berú pôžičky vopred ešte pred ich zdražením,“ vysvetlil Malina.
Rast úrokových sadzieb však podľa neho bude znamenať nielen vyššie mesačné splátky, ale aj nižšiu dostupnosť úverov, a teda pokles celkového objemu hypoték. Na porovnanie pripomenul rok 2022, kedy sa mediánová sadzba nových hypoték zvýšila z 1 % na 3,8 % a produkcia nových hypoték klesla o približne 11 až 16 % za každý percentuálny bod. „Ak by sme počítali so scenárom zvýšenia depozitnej sadzby ECB na 3 %, objem hypoték by klesol o 5 až 8 % a pri sadzbe 3,25 % o 8 až 12 %,“ avizoval analytik.