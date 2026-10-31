Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa

Slovenský občan podľa spomínaného indického denníka pracoval ako projektový manažér spoločnosti IBM.
Člen posádky spoločnosti Lufthansa a ďalší zahraničný hosť prišli o život v luxusnom hoteli v Indii. Informovali o tom v sobotu indické médiá, podľa ktorých je jednou obeťou občan Slovenskej republiky.
Podľa denníka Indian Express dvaja cudzinci - občania Nemecka a Slovenska - zomreli v piatok večer v bazéne hotela v meste Bengalúru. Polícia predpokladá, že príčinou smrti bol zásah elektrickým prúdom. Vyšetrovanie tejto udalosti naďalej prebieha.
Nemecká letecká spoločnosť potvrdila, že člen palubného personálu prišiel o život pri nehode počas medzipristátia v Bengalúru. Úmrtie nemeckého štátneho príslušníka potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne.
Slovenský občan, podľa spomínaného indického denníka, pracoval ako projektový manažér spoločnosti IBM. Podľa polície sa v tomto hoteli ubytoval približne desať dní pred smrteľným incidentom.
Zdroje z hotela tvrdia, že oboch mužov zasiahol elektrický prúd hneď po tom, ako vstúpili do bazéna. Pri pokusoch o ich záchranu utrpeli zranenia ďalšie dve osoby - hotelový hosť z USA a indický zamestnanec hotela. Oboch hospitalizovali a podľa agentúry DPA sú mimo ohrozenia života.