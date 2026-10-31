Základná hrubá mesačná mzda je stanovená na 1 257,50 eura.
Finančné riaditeľstvo SR rozširuje svoj tím a hľadá nového zamestnanca na pozíciu koordinátora účtovníctva štátnych príjmov v Banskej Bystrici.
Nový kolega bude zabezpečovať samostatnú analytickú činnosť v oblasti účtovania štátnych príjmov. Náplň práce zahŕňa účtovanie daní, odvodov a poplatkov s celoštátnou pôsobnosťou, prácu v účtovnom systéme SAP či spracovanie veľkého objemu dát v programe MS Excel.
Plat a benefity
Základná hrubá mesačná mzda je stanovená na 1 257,50 eura. Celkové finančné ohodnotenie podľa inzerátu tvorí funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov a osobný príplatok.
Finančné riaditeľstvo SR ponúka aj viacero zamestnaneckých benefitov. Patrí medzi ne pružný mesačný pracovný čas, šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok a ďalšie voľné dni vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.