Hľadáš si prácu? Finančná správa obsadzuje novú pozíciu. Ponúka pružný pracovný čas aj nadštandardné voľno
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Radka Klučárová
dnes 31. októbra 2026 o 16:02
Čas čítania 0:26

Hľadáš si prácu? Finančná správa obsadzuje novú pozíciu. Ponúka pružný pracovný čas aj nadštandardné voľno

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Hľadáš si prácu? Finančná správa obsadzuje novú pozíciu. Ponúka pružný pracovný čas aj nadštandardné voľno
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Základná hrubá mesačná mzda je stanovená na 1 257,50 eura.

Finančné riaditeľstvo SR rozširuje svoj tím a hľadá nového zamestnanca na pozíciu koordinátora účtovníctva štátnych príjmov v Banskej Bystrici. 

Nový kolega bude zabezpečovať samostatnú analytickú činnosť v oblasti účtovania štátnych príjmov. Náplň práce zahŕňa účtovanie daní, odvodov a poplatkov s celoštátnou pôsobnosťou, prácu v účtovnom systéme SAP či spracovanie veľkého objemu dát v programe MS Excel.

Plat a benefity

Základná hrubá mesačná mzda je stanovená na 1 257,50 eura. Celkové finančné ohodnotenie podľa inzerátu tvorí funkčný plat, prídavok za výsluhu rokov a osobný príplatok. 

Finančné riaditeľstvo SR ponúka aj viacero zamestnaneckých benefitov. Patrí medzi ne pružný mesačný pracovný čas, šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok a ďalšie voľné dni vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. 

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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