VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
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VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?

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UPC Zdroj: O2, UNSPLASH/LUDOVIC MIGNEAULT
Zdroj: UPC.SK
Zdroj: TASR/DPA
Zdroj: O2
Zdroj: TASR/DPA, REFRESHER/DOMINIK POMICHAL
Zdroj: WIKIMEDIA/PICTURES OF THINGS, RAWPIXEL.COM
Zdroj: O2
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Náhľadový obrázok: O2, Unsplash/Ludovic Migneault
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