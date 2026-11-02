Deti po nich šalejú na sociálnych sieťach, no môžu spôsobiť rakovinu aj poleptanie.
Mäkké, elastické antistresové hračky v podobe malých knedličiek sa v uplynulých mesiacoch stali absolútnym globálnym hitom. Na sociálnych sieťach TikTok či Instagram zaznamenávajú miliónové zhliadnutia videá s ich rozbaľovaním a mačkaním. Celý ošiaľ navyše poháňa zberateľská vášeň – deti nakupujú nepriehľadné balíčky vo veľkých počtoch v nádeji, že narazia na limitované a vzácne vyhotovenia.
Za atraktívnym vizuálom sa však často skrýva nebezpečný chemický priemysel. Britské kontrolné úrady po podrobných laboratórnych testoch vydali varovanie a nariadili stiahnutie viacerých šarží týchto produktov z obchodov. Dôvodom bola prítomnosť vysokých dávok nebezpečných prchavých látok – predovšetkým benzénu a formaldehydu.
Výrobcovia lacných napodobenín, ktoré masovo zaplavujú trhoviská a neoverené e-shopy, využívajú tieto toxické zložky ako lacné zmäkčovadlá a spojivá na dosiahnutie želanej pružnosti a nízkych výrobných nákladov.
Chemik zo SAV: Benzénu sa vyhýbame aj v laboratóriách
Riziká potvrdzujú aj vedci z domáceho akademického prostredia. Chemik Sambit Kumar Lenka z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) pre tnlive.sk zdôraznil, že takéto látky nemajú v dosahu detí čo robiť: „Pri dlhodobom vystavení benzénu sa zvyšuje riziko rakoviny. Môže mať aj nepriaznivé účinky na reprodukčný systém. Práve preto sa dnes benzénu vyhýbame aj v laboratóriách. Snažíme sa ho nepoužívať. Ak sa nachádza v hračke, môže sa postupne uvoľňovať do okolitého prostredia.“
Ešte bezprostrednejšie riziko pri priamom kontakte s detskou pokožkou predstavuje druhá odhalená chemikália. Podľa Lenku je formaldehyd z hľadiska akútnych reakcií mimoriadne agresívny, pretože spôsobuje podráždenie a pocit pálenia pokožky. „Ak bolo dieťa vystavené týmto chemikáliám z hračiek, môžu sa objaviť kožné vyrážky alebo začervenanie. Ďalšími príznakmi môžu byť nevoľnosť a zvracanie,“ vysvetľuje.
SOI preveruje falzifikáty
Na medzinárodné poplachy zareagovali aj domáce orgány dohľadu. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre tnlive.sk potvrdila, že situáciu monitoruje a podozrivé výrobky, predovšetkým lacné napodobeniny virálnych zberateľských kúskov predávané na slovenskom trhu, podrobuje laboratórnemu testovaniu.
Inšpekcia deklaruje, že v prípade potvrdenia škodlivosti pristúpi k razantným krokom. „Ak sa preukáže, že výrobky predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov, budeme postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane prijatia opatrení na zabránenie ich ďalšiemu predaju,“ uviedla SOI v oficiálnom stanovisku.
Rodičom sa zatiaľ odporúča vyhnúť sa nákupu neoznačených a podozrivo lacných hračiek bez certifikácie CE, a v prípade, že dieťa po hre zaznamená svrbenie, vyrážky či žalúdočné ťažkosti, hračku okamžite zlikvidovať.