Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
0
0
0
TASR
dnes 1. novembra 2026 o 13:44
Čas čítania 0:51

Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
Zdroj: Freepik

Tlačidlo na zadanie požiadavky na rezerváciu financií bude dostupné od 13:00.

Prvé rezervácie príspevkov na kúpu domácich zelených technológií Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) potvrdí v pondelok (2. 11.). Nerozdelí však naraz celých 28,6 milióna eur určených na projekt Zelená domácnostiam 2, prostriedky bude uvoľňovať postupne. Tlačidlo na zadanie požiadavky na rezerváciu financií bude dostupné od 13:00, registrovať sa dá vopred. Vyplýva to z informácií na stránkach SIEA.


O poradí v zásobníku rozhodne čas odoslania požiadavky na rezerváciu financií. SIEA ďalšie rezervácie umožní vždy, keď celkový objem rezervovaných financií klesne pod minimálny limit jeden milión eur, a to až do naplnenia maximálneho limitu dvoch miliónov eur. Po potvrdení rezervácie bude mať domácnosti 45 dní na dokončenie inštalácie a podanie úplnej žiadosti.


Podporu je možné získať na fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá. Najväčší príspevok je možné získať na kúpu tepelného čerpadla, a to 4000 eur, v prípade nároku na zvýhodnenie 4600 eur.

30. októbra 2026 o 14:31 Čas čítania 2:27 VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky

Zvýhodnenie platí pre domácnosti v oblastiach riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. Netýka sa však kotlov na biomasu.
Príspevok môžu domácnosti využiť aj na zariadenia nainštalované v minulosti, najneskôr 1. januára 2024. Pre Bratislavský kraj je určených 1,6 milióna eur, pre ostatné kraje zvyšných 27 miliónov eur. Suma je podľa webovej stránky SIEA vyčlenená na roky 2026 až 2029.

31. októbra 2026 o 15:16 Čas čítania 0:40 Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
29. októbra 2026 o 14:45 Čas čítania 1:19 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
30. októbra 2026 o 9:24 Čas čítania 0:30 AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Freepik
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekológia Ekonomika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
včera o 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
dnes o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
dnes o 12:14
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
dnes o 15:17
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
včera o 14:31
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 3 hodinami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
včera o 16:46
Pri Trnave môže vzniknúť až 600 nových pracovných miest. Investor plánuje areál za 30 miliónov eur
Pri Trnave môže vzniknúť až 600 nových pracovných miest. Investor plánuje areál za 30 miliónov eur
dnes o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
27. 10. 2026 11:42
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
25. 10. 2026 6:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
včera o 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
pred 3 dňami
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
pred 3 dňami
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
Ekonomika Všetko
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 3 dňami
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Maklér varuje pred ponukami s časovým nátlakom.
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
včera o 14:31
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
dnes o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
včera o 12:16
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
pred 2 dňami
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Ekonomika Všetko
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 3 dňami
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
včera o 14:31
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Zahraničie Všetko
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
včera o 17:43
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
pred 2 dňami
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
včera o 13:01
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Meme bitka
pred 2 dňami
Meme bitka
Opozícia organizuje protest
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
1
pred 2 dňami
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
Scammerov zbalila polícia
pred 2 dňami
Scammerov zbalila polícia
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
pred 2 dňami
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Viac