17-ročné dievča nútilo 15-ročnú k sexu za peniaze a drogy: Polícia ju obvinila z obchodovania s ľuďmi
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Daniel Zbudila
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17-ročné dievča nútilo 15-ročnú k sexu za peniaze a drogy: Polícia ju obvinila z obchodovania s ľuďmi

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17-ročné dievča nútilo 15-ročnú k sexu za peniaze a drogy: Polícia ju obvinila z obchodovania s ľuďmi
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Elitná policajná jednotka z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) odhalila prípad sexuálneho vykorisťovania dvoch mladistvých.

17-ročná žena podľa zaistených dôkazov presvedčila 15-ročné dievča, aby s ňou odišlo z Trnavy do Trenčína. Namiesto bežného pobytu ho však začala dohadovať na sexuálne kontakty dospelým mužom.

Z tejto činnosti profitovala predovšetkým obvinená, ktorá od klientov inkasovala finančnú hotovosť a drogy. Poškodenú mala navyše celú dobu pod priamou kontrolou a sama jej omamné a psychotropné látky podávala. Situácia eskalovala vo chvíli, keď sa 15-ročné dievča pokúsilo z bytu odísť a vrátiť sa k rodine. Staršia z dvojice jej podľa polície v slobodnom odchode zabránila použitím fyzického násilia a následným zamknutím vchodových dverí.

Pátranie po úkrytoch a stíhanie na slobode

Zadržanie podozrivej nebolo jednoduché, keďže počas vyšetrovania neustále menila miesta pobytu v snahe vyhnúť sa spravodlivosti. Policajným operatívcom sa ju napokon podarilo lokalizovať a koncom septembra zadržať.

Vyšetrovateľ jej vzniesol obvinenie zo zločinu obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinmi šírenia toxikománie a ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Hoci zákon pri obzvlášť závažnej kvalifikácii obchodovania s ľuďmi počíta s trestom odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov, obvinená za mrežami neskončila. Vyšetrovateľ po vyhodnotení situácie a po dohode s dozorujúcim prokurátorom nepodal návrh na jej vzatie do väzby, a tak je stíhaná na slobode.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
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