Podľa zistení SaS premiér od 7. júla absolvoval najmenej osem letov súkromným lietadlom do chorvátskeho Splitu.
Termíny týchto ciest podľa SaS presne zodpovedajú oficiálnemu programu predsedu vlády. Cena za jednu spiatočnú trasu sa na trhu bežne pohybuje v rozmedzí od 13- do 15-tisíc eur, čo znamená, že celkový účet za letové hodiny mohol dosiahnuť až 120-tisíc eur. Predseda SaS Branislav Gröhling na tlačovej besede zdôraznil, že nie je možné tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď si premiér žije nad pomery a zároveň od občanov žiada, aby šetrili.
Strana preto iniciuje konanie na Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, kde bude musieť Fico predložiť doklady o tom, kto letenky zaplatil a či nešlo o zakázaný dar. Zároveň avizuje aj trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z trestného činu prijatia nenáležitej výhody.
Podozrivé pozadie prepravcu a zásah rakúskych úradov
Pozornosť opozície sa nesústredí iba na samotné lety, ale aj na spoločnosť, ktorá stroje prevádzkuje. Poslanec Alojz Hlina na tlačovej besede poukázal na to, že firmu zabezpečujúcu prepravu premiéra do Splitu vlastní občan Holandska pôsobiaci vo Viedni.
Hlina pripomenul, že tento podnikateľ mal v minulosti väzby na Slovensko, pričom jeho hutnícka firma v Brezne skončila v konkurze, a samotný letecký dopravca má v súčasnosti vykazovať záporné vlastné imanie. Podľa Hlinu ide o zvláštnu ekonomickú štruktúru, ktorú je nutné dôkladne preveriť, a SaS preto zvažuje podať podnet aj na príslušné rakúske úrady.
Fico: Môžem si to dovoliť a budem v tom pokračovať
Predseda vlády sa k téme vyjadril už počas víkendu prostredníctvom videa zverejneného na sociálnych sieťach. Robert Fico akékoľvek nekalé financovanie odmieta a vyhlásil, že cesty súkromným lietadlom si hradí sám, pretože na to má dostatočné finančné zázemie.
Zároveň dodal, že lietanie súkromným špeciálom považuje za legitímny spôsob dopravy, v ktorom plánuje pokračovať aj v budúcnosti, pokiaľ si to bude vyžadovať jeho časovo náročný pracovný program alebo rekonvalescencia a aktuálny zdravotný stav.