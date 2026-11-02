Krvavý incident na chate v katastri Novej Bane sa skončil obvinením z najzávažnejšieho zločinu.
V prípade zastrelenia muža, ku ktorému došlo na chate v katastri Novej Bane, polícia vzniesla 75-ročnému mužovi obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podaný bol aj podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K tragickej udalosti v Novej Bani došlo v noci z piatka (30. 10.) na sobotu (31. 10.). Výstrel padol po konflikte medzi rodinnými príslušníkmi, poraneného muža sa napriek snahe záchranárov zachrániť nepodarilo. Polícia 75-ročného muža zadržala na mieste incidentu.