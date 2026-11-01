Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu

Na pozorovanie je ideálne vybrať si miesto s čo najmenším svetelným znečistením a nerušeným výhľadom na oblohu.
Milovníci astronómie by si mali zajtra, 2. novembra, privstať. Ranná obloha totiž ponúkne zaujímavý úkaz, pri ktorom sa v tesnej blízkosti ocitnú viaceré vesmírne objekty. V pondelok, 2. novembra, bude možné pozorovať Jupiter, Mars, Mesiac a hviezdu Regulus, ktoré vytvoria líniu, informuje Miklósov Astronomický Inštitút.
Najlepšie podmienky na sledovanie tohto nebeského úkazu budú ráno, približne medzi 4:30 a 5:30. Na pozorovanie nebudeš potrebovať žiadne špeciálne vybavenie. Všetky štyri objekty budú viditeľné voľným okom.
Jednotlivé telesá bude možné rozlíšiť aj podľa charakteristického vzhľadu. Jupiter upúta výrazným bielym svetlom, Mars sa bude odlišovať červenooranžovým sfarbením a hviezda Regulus v súhvezdí Leva bude mať modrobiely odtieň.
Na pozorovanie je ideálne vybrať si miesto s čo najmenším svetelným znečistením a nerušeným výhľadom na oblohu.