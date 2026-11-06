Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
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dnes 6. novembra 2026 o 17:50
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Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami

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Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Scéna, ktorej sa obáva každý rodič – dieťa príde domov zo škôlky so slzami v očiach, pretože si celá trieda rozdala pozvánky na narodeninovú párty a ono ako jediné zostalo bokom.

Rozbuškou sporu sa stal príspevok na facebookovej stránke Pitaj pedijatra, o ktorom informoval chorvátsky portál Index.hr. Rodičia mali zvoliť, ako by zareagovali, keby ich dieťa ako jedno z mála nenašlo v skrinke pozvánku – či kontaktovať rodičov oslávenca, celú vec prejsť mlčaním, alebo dieťaťu pragmaticky vysvetliť, že život prináša aj odmietnutia.

Jedna skupina rodičov upozorňuje na psychickú bolesť dieťaťa, najmä ak sa papierové pozvánky pompézne rozdávajú priamo pred očami celej skupiny. Riešením je podľa nich obyčajná ohľaduplnosť: posielať pozvánky diskrétne cez správy rodičom, aby sa nevytvárala atmosféra šikanovania a vylúčenia. Naopak, oponenti argumentujú, že nikto nemôže nútiť rodinu pozývať celú triedu s 25 deťmi. Oslávenec by mal mať právo na vlastný okruh hostí a nie je správne tlačiť ho do kontaktu s deťmi, ktoré mu v kolektíve ubližujú.

Nereaguj s väčším hnevom než tvoje dieťa

Americká detská psychologička Eileen Kennedy-Moore pre Psychology Today pripomína, že dospelí majú tendenciu projektovať do situácie vlastné sklamania a často reagujú oveľa rozhorčenejšie než samotné deti. Prvým krokom rodiča by malo byť pokojné zistenie, čo dieťa skutočne cíti.

 

Odborníčka zároveň vystríha pred hysterickými telefonátmi či vyčítavými správami druhej rodine. Skutočnosť, že dieťa nebolo pozvané, väčšinou neskrýva žiadnu cielenú šikanu, ale napríklad obmedzený domáci rozpočet či kapacitu herne pre úzky okruh rodiny. Namiesto hľadania vinníka je podľa psychologičky kľúčové potvrdiť emócie dieťaťa, pomôcť mu spracovať prirodzenú frustráciu a nasmerovať jeho pozornosť na iné kamarátstva, v ktorých sa cíti prijaté.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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