Tragédia v obci Maňa: Starší manželský pár ležal dni bez pomoci v uzamknutom dome, žena zomrela
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Daniel Zbudila
dnes 6. novembra 2026 o 17:05
Čas čítania 1:01

Tragédia v obci Maňa: Starší manželský pár ležal dni bez pomoci v uzamknutom dome, žena zomrela

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Tragédia v obci Maňa: Starší manželský pár ležal dni bez pomoci v uzamknutom dome, žena zomrela
Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

V obci Maňa v okrese Nové Zámky zostal starší manželský pár niekoľko dní uväznený vo vlastnom dome bez akejkoľvek pomoci.

Senior Jozef, v dedine známy ako Vilko, sa niekoľko dní neukázal na dvore, kde inak pravidelne fungoval. Keďže sa obetavo a samostatne staral o svoju ležiacu manželku, susedia sa pokúšali dvojici dovolať. Oba telefóny však boli nedostupné. Po upozornení poslancov a starostu obce Tomáša Pražáka bola na miesto privolaná polícia a hasiči, ktorí museli do zamknutého domu vniknúť za asistencie techniky, píše tnlive.sk.

Po vstupe do objektu sa záchranárom naskytol smutný pohľad. Obaja partneri ležali na zemi v stave extrémneho vyčerpania, dehydratácie a dezorientácie. Podľa vyjadrenia policajného hovorcu boli okamžite prevezení do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Muž utrpel masívne krvácanie do mozgu a bol hospitalizovaný na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Pre jeho imobilnú manželku však pomoc prišla príliš neskoro a v nemocnici zraneniam podľahla.

Pomôcť môžu SOS náramky aj všímavosť okolia

Predchádzajúce skúsenosti susedov ukazujú, že muž odmietal odbornú pomoc a snažil sa o manželku starať sám aj za cenu veľkej fyzickej záťaže. V podobných prípadoch však o prežití rozhodujú desiatky minút. Ak ošetrujúci človek náhle skolabuje, ležiaci pacient zostáva úplne bezbranný a bez prístupu k vode či liekom.

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Tragický prípad opäť otvára otázku bezpečnosti osamelých seniorov. V mnohých mestách na Slovensku vrátane Nových Zámkov úspešne fungujú systémy SOS tlačidiel a inteligentných náramkov. Tieto zariadenia dokážu v prípade pádu alebo nevoľnosti automaticky privolať mestskú políciu či príbuzných. Mestskí policajti majú v mnohých prípadoch od občanov k dispozícii aj náhradné kľúče, vďaka čomu sa k imobilným osobám dokážu dostať bez zbytočného zdržania a poskytnúť im prvú pomoc. Polícia v tomto prípade cudzie zavinenie vylúčila.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj
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