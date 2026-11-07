Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
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Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy

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Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Dôvera staršieho manželského páru z rakúskeho Linzu vyústila do šokujúceho zistenia.

80-ročný pár z hornorakúskeho Linzu riešil v apríli náhlu komplikáciu. Keďže seniorka po nešťastnom páde potrebovala nepretržitú asistenciu, jej manžel narýchlo zabezpečil opatrovateľku na 24-hodinový servis, píše Kronen Zeitung. Podľa rodinného advokáta Kevina Rechbergera padla voľba na 43-ročnú Slovenku, ktorá pri osobnom kontakte zanechala výborný dojem a pôsobila maximálne dôveryhodne. Nikto z príbuzných netušil, že príchod novej pomocníčky do domácnosti skončí trestným oznámením.

Omámenie nápojom a vyplatenie starých dlhov

Idylka sa zmenila na kriminálny prípad po tom, čo mala žena siahnuť po radikálnom spôsobe, ako sa dostať k majetku seniorov. Podľa medializovaných informácií primiešala staršiemu mužovi do pohára nešpecifikovanú látku, ktorá ho dočasne paralyzovala. Následne otvorila domáci trezor a odcudzila z neho finančné prostriedky.

Zmiznuté úspory sú podľa všetkého nenávratne preč – podozrivá mala uviesť, že hotovosť minula a časť použila na vyrovnanie osobných dlhov. Úrady nateraz nezverejnili presnú sumu škody ani to, v akom procesnom štádiu sa vyšetrovanie aktuálne nachádza.

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