Americký prezident Donald Trump absolvoval v Bielom dome schôdzku s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom.
Po schôdzke vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.
„Bude to dohoda, bude to veľká dohoda a bude sa týkať viac než len Ukrajiny... Mohla by zahŕňať dokonca celú Európu,“ povedal Trump. Dodal, že z výsledku budú všetci nadšení.
Obsah rozhovoru s ruským vyslancom však odmietol viac priblížiť. Potvrdil tiež, že sa nestretol s ukrajinskými predstaviteľmi, ktorí sa v tom čase nachádzali v Bielom dome.
Ukrajinu obišiel, spojenci sú neistí
Trumpove vyjadrenia môžu podľa AFP posilniť obavy európskych krajín, že americký prezident by mohol pri rokovaniach uprednostniť požiadavky Moskvy a tlačiť Kyjev do nevýhodnej dohody. Členské štáty NATO zároveň pozorne sledujú, či Trump nepristúpi na ruské požiadavky týkajúce sa obmedzenia amerického vplyvu v Európe.
Zástupcovia Ruska a Ukrajiny navštívili Biely dom pri príležitosti podujatia venovaného úsiliu prvej dámy USA Melanie Trumpovej o sprostredkovanie prímeria v ukrajinskom meste Olešky. Trumpová uviedla, že stretnutie a šesťdňové lokálne prímerie v meste a priľahlej Chersonskej oblasti by mohli byť krokom k širšej dohode.