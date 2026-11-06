Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
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TASR
dnes 6. novembra 2026 o 14:50
Čas čítania 0:43

Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu

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Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
Zdroj: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump absolvoval v Bielom dome schôdzku s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom.

Po schôdzke vyhlásil, že sa pripravuje veľká dohoda, ktorá by sa netýkala len vojny na Ukrajine, ale mohla by zahŕňať celú Európu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.

„Bude to dohoda, bude to veľká dohoda a bude sa týkať viac než len Ukrajiny... Mohla by zahŕňať dokonca celú Európu,“ povedal Trump. Dodal, že z výsledku budú všetci nadšení.

Obsah rozhovoru s ruským vyslancom však odmietol viac priblížiť. Potvrdil tiež, že sa nestretol s ukrajinskými predstaviteľmi, ktorí sa v tom čase nachádzali v Bielom dome.

Ukrajinu obišiel, spojenci sú neistí

Trumpove vyjadrenia môžu podľa AFP posilniť obavy európskych krajín, že americký prezident by mohol pri rokovaniach uprednostniť požiadavky Moskvy a tlačiť Kyjev do nevýhodnej dohody. Členské štáty NATO zároveň pozorne sledujú, či Trump nepristúpi na ruské požiadavky týkajúce sa obmedzenia amerického vplyvu v Európe.

Zástupcovia Ruska a Ukrajiny navštívili Biely dom pri príležitosti podujatia venovaného úsiliu prvej dámy USA Melanie Trumpovej o sprostredkovanie prímeria v ukrajinskom meste Olešky. Trumpová uviedla, že stretnutie a šesťdňové lokálne prímerie v meste a priľahlej Chersonskej oblasti by mohli byť krokom k širšej dohode.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Alex Brandon
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Zahraničie Donald Trump Vojna na Ukrajine
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