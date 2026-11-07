Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky.
Turisti, ktorí plánujú dovolenku v Thajsku, musia počítať s obmedzeniami. Národný morský park Mu Ko Ang Thong, neďaleko obľúbeného ostrova Koh Samui, je od 1. novembra dočasne zatvorený. Zákaz vstupu sa týka všetkých 42 ostrovov, ktoré sú súčasťou chránenej oblasti.
Podľa rakúskeho portálu Heute má uzávera trvať do 15. decembra. Park by sa mal opäť otvoriť 16. decembra, závisieť to však bude od počasia.
Dôvodom sú monzúnové dažde, silný vietor a vysoké vlny, ktoré môžu ohrozovať turistov na výletných lodiach. Uzávera zároveň umožní regeneráciu prírody a údržbu turistických chodníkov či prístavísk.
Počas tohto obdobia nie sú povolené výlety loďou do parku, šnorchlovanie, potápanie ani prenocovanie na jeho území. Turisti sa nedostanú ani k obľúbeným vyhliadkam a jazeru Talay Nai.
Obmedzenia sa však netýkajú samotných ostrovov Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao. Tie zostávajú otvorené a turistické služby na nich fungujú naďalej.