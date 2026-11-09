Generálny tajomník služobného úradu na ministerstve životného prostredia Marek Chovan si za éry Tomáša Tarabu prišiel na obrovské peniaze.
Na ministerstve životného prostredia sa za pôsobenia Tomáša Tarabu rozdávali rekordné sumy, ukázal ministerský audit po jeho odvolaní v parlamente. Najviac si prilepšil generálny tajomník služobného úradu Marek Chovan. Ako zistil portál Aktuality na základe infozákona, Chovan v niektorých mesiacoch zhrabol dokopy až 33-tisíc eur. K tomu mal k dispozícii aj nezvyčajný vozový park – používať mohol až sedem služobných áut.
Chovan mal základný plat približne šesťtisíc eur mesačne, no Taraba mu k nemu pravidelne posielal odmeny od štyroch do šesťtisíc eur. Skutočný finančný balík však prišiel v máji 2026, keď šéf SNS Andrej Danko prvý raz verejne žiadal Tarabov odchod z vlády. Vtedy Chovan dostal jednorazovú odmenu 21-tisíc eur.
Rovnakých 21-tisíc mu na účet prišlo v auguste a v septembri dostal rekordných viac ako 27-tisíc eur. Od januára 2025 do septembra 2026 tak na samotných prémiách zinkasoval 160-tisíc eur.
Bývalý minister Tomáš Taraba v takýchto sumách problém nevidí a svojho bývalého úradníka bráni. Pre Aktuality reagoval, že vysoké prémie pre Chovana nezaťažili slovenskú štátnu kasu. Podľa jeho slov išlo o peniaze, ktoré nepochádzali zo štátneho rozpočtu, ale boli čerpané z európskych fondov.