Ďalších 16 ľudí zostáva v nemocniciach.
Medzi šiestimi obeťami sobotňajšej streľby v poľskom Krakove sú štyria Poliaci, jeden Brit a jedna Rakúšanka. V nedeľu to potvrdil predstaviteľ Malopoľského vojvodstva Krzysztof Klęczar.
Poľskými obeťami sú tri ženy vo veku 47, 53 a 61 rokov a približne 50-ročný muž. Pri útoku zahynul aj 32-ročný Brit a 51-ročná Rakúšanka. Pitvy obetí sa začnú v pondelok a mali by trvať dva dni.
V nemocniciach zostáva 16 zranených
Útok si vyžiadal aj 16 zranených, ktorí zostávajú v nemocniciach. Štrnásti sú v stabilizovanom stave, jeden zo zranených policajtov je vo vážnom stave. Samotný útočník je v kritickom stave. O ďalšom postupe voči nemu rozhodne prokuratúra v pondelok.
K tragédii došlo v sobotu 7. novembra popoludní na Hlavnom námestí v Krakove. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta a následne sa dostal do prestrelky s policajtmi, ktorí ho prenasledovali. Jednému z nich sa podarilo strelca vážne zraniť.
Za obete tragédie, zranených a ich rodiny sa v nedeľu uskutoční omša v Kostole sv. Anny. Bazilika na Hlavnom námestí, v blízkosti ktorej sa útok odohral, zostáva až do odvolania zatvorená.