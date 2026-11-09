V nedeľu podvečer došlo na bratislavskom úseku diaľnice D1 v blízkosti obchodného centra na Einsteinovej ulici k mimoriadne tragickej udalosti.
Muž, ktorý v nedeľu podvečer spadol z mosta na bratislavský úsek diaľnice D1 pri obchodnom centre na Einsteinovej ulici, zraneniam podľahol. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Petra Klimešová.
„Na mieste zasahovali dve ambulancie ZZS. Napriek snahe záchranárov, žiaľ, muž zraneniam podľahol,“ uviedla Klimešová.
Muž z mosta spadol v nedeľu podvečer. Pre incident polícia diaľnicu uzavrela v smere z Prístavného mosta k výstavisku. Opäť ju plne sprejazdnili o 19:45.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave pre TASR potvrdilo, že na mieste incidentu zasahovalo jedno hasičské vozidlo s tromi príslušníkmi.