Francúzsky minister zahraničných vecí potvrdil účasť svojej krajiny na stretnutí v Abú Zabí.
Na plánovaných mierových rokovaniach medzi Ukrajinou, USA a Ruskom, ktoré sa majú uskutočniť 10. a 11. novembra v Abú Zabí, sa zúčastnia aj zástupcovia Európy. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v rozhovore pre RTL.
Francúzsko podľa ministra zabezpečí, aby pri rokovaniach zaznel aj hlas Európy. Európske krajiny totiž dlhodobo upozorňujú, že pri rozhodovaní o bezpečnosti kontinentu nemožno ignorovať ich požiadavky. Kto bude Francúzsko zastupovať, zatiaľ nie je známe.
Posledné podobné rokovania sa uskutočnili vo februári v Ženeve, no nepriniesli pokrok. Jednou z hlavných prekážok zostáva požiadavka Ruska na stiahnutie ukrajinských jednotiek z východu krajiny, ktorú Kyjev odmieta.