Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
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Natália Mišániová
dnes 9. novembra 2026 o 10:29
Čas čítania 0:28

Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno

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Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje skoro 130-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 9. novembra 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 31. októbra 2026 a neuhradili ho do 5. novembra 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 12. novembra 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 47. týždni roku 2026, neobjavia.

Celý zoznam nájdeš tu.
Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne 9.11.2026.
Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne 9.11.2026. Zdroj: Sociálna poisťovňa
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