Polícia zasahuje po páde osoby z mosta, vodičom odporúča využiť alternatívne trasy.
Diaľnica D1 v Bratislave je v smere do Petržalky uzavretá po tom, čo pri obchodnom centre na Einsteinovej ulici spadla osoba z mosta. Okolnosti pádu zatiaľ nie sú známe, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.
Polícia odkláňa dopravu cez Einsteinovu ulicu. Situáciu komplikuje aj dopravná nehoda na Prístavnom moste, ktorá spôsobuje výrazné kolóny. Vodiči smerujúci do Petržalky sa podľa Zelenej vlny STV zdržia približne 30 minút. Zdržanie vzniká aj na obchádzkovej trase.
Polícia odporúča využiť most Apollo alebo obchvat R7/D4. Vodičov zároveň vyzýva, aby jazdili opatrne a rešpektovali pokyny policajtov.