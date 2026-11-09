V ostro sledovanej kauze bratislavského hotela Carlton padol na Špecializovanom trestnom súde prvý rozsudok.
Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uzavrel prvostupňové pojednávanie v kauze bratislavského hotela Carlton. Podnikateľa Erika Mikurčíka poslal na päť rokov za mreže do ústavu s minimálnym stupňom stráženia a uložil mu finančný trest vo výške 20-tisíc eur. Jeho manželka Zuzana Kalmanová dostala štvorročný trest odňatia slobody. Obaja navyše čelia päťročnému zákazu pôsobenia v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností.
Obžaloba dvojicu vinila z pokusu o porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku ešte z roku 2017. Trestné oznámenie na nich podali bývalí spoločníci a spolumajitelia antivírusovej firmy Eset, ktorí v hoteli investovali. Mikurčík mal podľa obvinení bez ich vedomia zvýšiť základné imanie v spoločnosti Carlton Property, odsunúť partnerov do pozície menšinových vlastníkov a pokúsiť sa previesť samotnú budovu hotela na vlastnú firmu.
Samotný súdny proces sprevádzali obrovské prieťahy a pojednávanie sa podarilo otvoriť až na trinásty pokus. Do termínov zasiahla pandémia, výmeny advokátov aj zdravotné komplikácie. Obžalovaní akúkoľvek vinu od začiatku odmietajú a tvrdia, že sú nevinní a poškodení. Rozsudok nie je právoplatný, keďže Mikurčíkov obhajca podal odvolanie a o prípade tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.