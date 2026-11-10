Vlaňajší líder, bratislavský Lamač, klesol až na ôsme miesto.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval dáta vo svojej aplikácii MuMAP, ktorá prostredníctvom záložky Kvalita života hodnotí úroveň služieb a infraštruktúry v slovenských samosprávach. Aktuálnym lídrom pre rok 2026 sa stala obec Gbeľany v okrese Žilina.
Dominancia menších obcí a zmena na špici
Minuloročný víťaz, bratislavská mestská časť Lamač, zaznamenal výrazný pokles a prepadol sa na 8. priečku. Naopak, Gbeľany, ktoré v minulosti rebríčku už kraľovali, no vlani zaznamenali prepad, sa opäť dokázali vrátiť na samotný vrchol. Svoju stabilnú pozíciu na špici si dlhodobo drží aj Teplička nad Váhom či Košeca.
Zoznam top 10:
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