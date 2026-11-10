Príčina ich smrti zatiaľ nie je známa.
V obci Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom našli v utorok (10. novembra) dve mŕtve osoby. Podľa informácií portálu tnlive.sk ide o matku a jej dospelého syna.
Telá objavili v jednej z miestností rodinného domu. Polícia na mieste zasahovala počas celého dňa, presná príčina smrti zatiaľ nie je známa.
Podľa medializovaných informácií mali policajti predbežne vylúčiť cudzie zavinenie aj udusenie. Okolnosti úmrtia sa naďalej objasňujú.
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