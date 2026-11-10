Ak jazdíš na aute vyrobenom pred rokom 2017, letná údržba ťa čoskoro vyjde podstatne drahšie.
Európska únia sa zamerala na staršie autá a ich chladiace systémy. Od januára 2027 začne platiť prísnejšie nariadenie o fluórovaných plynoch, ktoré prudko obmedzí látku R134a. Práve táto zmes sa celé desaťročia používala v drvivej väčšine automobilových klimatizácií.
Problémom je jej vysoký dopad na globálne otepľovanie – atmosféru zohrieva až 1 430-krát viac ako bežný oxid uhličitý. V nových autách je zakázaná už od roku 2017, no v miliónoch jazdeniek funguje dodnes. Brusel od roku 2027 zrazí kvóty na polovicu a od roku 2030 až na štvrtinu, čo na trhu vyvolá okamžitý nedostatok.
Zdraženie o desiatky eur
Menej dostupného plynu znamená jediné – výrazný rast cien v autoservisoch. Na problém upozorňuje nemecký autoklub ADAC aj slovenskí mechanici. Cenový rozdiel vidno už dnes. Kým napríklad v bratislavskom servise RapidPneu vyjde doplnenie 200 gramov starého chladiva R134a na približne 59 eur, moderné chladivo R1234yf stojí pri rovnakom objeme minimálne 108 eur.
Keď staré náplne zdražejú, servisovanie staršieho auta vyjde majiteľa rovnako draho ako pri novom modeli. Najhoršie obídu vodiči, ktorí majú starší deravý systém a plyn musia dopĺňať pred každým letom.
Jednoduché riešenie v podobe prechodu na novší a ekologickejší plyn pritom neexistuje. Staršie klimatizácie naň nie sú technicky prispôsobené a takúto prestavbu automobilky nepovoľujú.
Autoklub ADAC zároveň vystríha pred lacnými plniacimi sadami, ktoré si ľudia objednávajú cez internet. Mnohé z nich totiž obsahujú nebezpečné zmesi propánu a butánu. Tieto horľavé plyny nie sú pre bežné autá schválené a pri neodbornej manipulácii či netesnosti hrozí riziko vznietenia a požiaru celého vozidla.