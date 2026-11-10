Podvodníci menia taktiku a skúšajú nový spôsob, ako z ľudí vytiahnuť peniaze.
atiaľ čo doteraz masovo rozosielali správy o nezaplatených dopravných pokutách, po novom sa zamerali na komunálne služby. Ľuďom chodia na mobil SMS správy s varovaním, že im čoskoro vyprší termín na zaplatenie nedoplatku za odpad či iné obecné poplatky. V texte je rovno priložený aj odkaz, cez ktorý má človek sumu rýchlo uhradiť, aby sa vyhol problémom. Na novú vlnu podvodov upozornila polícia na sociálnej sieti.
Tento link však v žiadnom prípade nevedie na oficiálnu stránku ministerstva vnútra ani tvojho mesta či dediny. Ide o nebezpečnú phishingovú stránku, ktorá síce vyzerá dôveryhodne, no jej jediným cieľom je vylákať z teba citlivé bankové informácie. Útočníkov vôbec nezaujíma, či máš reálne zaplatené smeti. Zaujímajú ich výhradne čísla z tvojej platobnej karty a prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, vďaka ktorým ti dokážu okamžite vybieliť bankový účet.
Polícia preto pred týmto novým trikom dôrazne varuje a radí dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Na žiadne odkazy v podozrivých správach nikdy neklikaj a nezadávaj na nich svoje platobné údaje.
Ak máš pochybnosti, či mestu naozaj niečo nedlhuješ, over si to priamo na oficiálnej stránke samosprávy alebo zavolaj na obecný úrad. Podozrivú SMS bez otvárania linku vymaž a nezabudni na túto hrozbu upozorniť aj svojich blízkych či starých rodičov, ktorí môžu naletieť najľahšie.