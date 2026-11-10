Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodov: Po pokutách strašia podvodníci nedoplatkami za smeti a komunálne služby
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Daniel Zbudila
dnes 10. novembra 2026 o 6:33
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Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodov: Po pokutách strašia podvodníci nedoplatkami za smeti a komunálne služby

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Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodov: Po pokutách strašia podvodníci nedoplatkami za smeti a komunálne služby
Zdroj: Unsplash/John Tuesday/volně k užití

Podvodníci menia taktiku a skúšajú nový spôsob, ako z ľudí vytiahnuť peniaze.

atiaľ čo doteraz masovo rozosielali správy o nezaplatených dopravných pokutách, po novom sa zamerali na komunálne služby. Ľuďom chodia na mobil SMS správy s varovaním, že im čoskoro vyprší termín na zaplatenie nedoplatku za odpad či iné obecné poplatky. V texte je rovno priložený aj odkaz, cez ktorý má človek sumu rýchlo uhradiť, aby sa vyhol problémom. Na novú vlnu podvodov upozornila polícia na sociálnej sieti.

Tento link však v žiadnom prípade nevedie na oficiálnu stránku ministerstva vnútra ani tvojho mesta či dediny. Ide o nebezpečnú phishingovú stránku, ktorá síce vyzerá dôveryhodne, no jej jediným cieľom je vylákať z teba citlivé bankové informácie. Útočníkov vôbec nezaujíma, či máš reálne zaplatené smeti. Zaujímajú ich výhradne čísla z tvojej platobnej karty a prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, vďaka ktorým ti dokážu okamžite vybieliť bankový účet.

Polícia preto pred týmto novým trikom dôrazne varuje a radí dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Na žiadne odkazy v podozrivých správach nikdy neklikaj a nezadávaj na nich svoje platobné údaje.

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Ak máš pochybnosti, či mestu naozaj niečo nedlhuješ, over si to priamo na oficiálnej stránke samosprávy alebo zavolaj na obecný úrad. Podozrivú SMS bez otvárania linku vymaž a nezabudni na túto hrozbu upozorniť aj svojich blízkych či starých rodičov, ktorí môžu naletieť najľahšie.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
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