Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Natália Mišániová
dnes 10. novembra 2026 o 15:30
Čas čítania 0:30

Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
Zdroj: Flickr

Výherca z New Jersey si teraz musí vybrať medzi postupným vyplácaním a jednorazovou sumou.

Obrovské šťastie mal hráč z amerického štátu New Jersey, ktorý v lotérii Powerball vyhral 847 miliónov dolárov (približne 760 miliónov eur). Podarilo sa mu uhádnuť všetky výherné čísla a získať deviaty najvyšší jackpot v histórii tejto lotérie.

Výherca si teraz musí vybrať, ako peniaze dostane. Môže si ich nechať vyplácať postupne počas 29 rokov alebo zvoliť jednorazovú výplatu vo výške 363,1 milióna dolárov (približne 326 miliónov eur). V oboch prípadoch však bude musieť z výhry zaplatiť dane, informuje CBS News.

Po rekordnej výhre sa jackpot Powerballu vráti na základnú hodnotu 20 miliónov dolárov. Šanca na získanie hlavnej výhry je pritom približne jedna ku 292 miliónom.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
2. novembra 2026 o 17:50 Čas čítania 0:39 Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
6. novembra 2026 o 13:52 Čas čítania 1:17 Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
7. novembra 2026 o 21:26 Čas čítania 4:39 Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“ Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Flickr
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
včera o 06:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 2 hodinami
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 14:37
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
3
pred 3 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
4. 11. 2026 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
3
pred 3 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
pred 3 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
pred 2 dňami
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Zahraničie Všetko
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Na mieste zasahujú aj záchranárske vrtuľníky.
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
1
dnes o 11:50
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
V USA pribúdajú prípady vzácnej infekcie mozgu. Spôsobuje ju nebezpečná pleseň, úmrtnosť dosahuje až 70 %
dnes o 07:18
V USA pribúdajú prípady vzácnej infekcie mozgu. Spôsobuje ju nebezpečná pleseň, úmrtnosť dosahuje až 70 %
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
dnes o 13:04
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
Trump pripravuje Kyjev na stratu územia. Vyhlásil, že „Ukrajina bude mať iný tvar“
včera o 13:30
Trump pripravuje Kyjev na stratu územia. Vyhlásil, že „Ukrajina bude mať iný tvar“
Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
včera o 18:00
Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
Zahraničie Všetko
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
pred 2 hodinami
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
1
dnes o 11:50
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
Slovensko Všetko
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
pred hodinou
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
pred 3 hodinami
Rene Rendy vypovedal na polícii pre koncerty ministerstva vnútra. Za piesne o alkohole prišiel o 11-tisíc eur z honorára
dnes o 12:46
Novela o kajúcnikoch narazila v parlamente. Za jej okamžité posunutie hlasovala len polovica poslancov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 2 hodinami
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
Dokončením stavby sa papierovanie často nekončí a treba ju skolaudovať. Práve tento proces má byť po novom jednoduchší.
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
dnes o 13:04
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
včera o 15:19
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
včera o 14:54
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
pred 2 dňami
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
Viac