Výherca z New Jersey si teraz musí vybrať medzi postupným vyplácaním a jednorazovou sumou.
Obrovské šťastie mal hráč z amerického štátu New Jersey, ktorý v lotérii Powerball vyhral 847 miliónov dolárov (približne 760 miliónov eur). Podarilo sa mu uhádnuť všetky výherné čísla a získať deviaty najvyšší jackpot v histórii tejto lotérie.
Výherca si teraz musí vybrať, ako peniaze dostane. Môže si ich nechať vyplácať postupne počas 29 rokov alebo zvoliť jednorazovú výplatu vo výške 363,1 milióna dolárov (približne 326 miliónov eur). V oboch prípadoch však bude musieť z výhry zaplatiť dane, informuje CBS News.
Po rekordnej výhre sa jackpot Powerballu vráti na základnú hodnotu 20 miliónov dolárov. Šanca na získanie hlavnej výhry je pritom približne jedna ku 292 miliónom.